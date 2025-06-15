Türkiye’nin en etkileyici müzik projelerinden “Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN”, Marmaris ve Datça Açıkhava Tiyatroları’nda müzikseverleri tarih ve sanatla buluşturacak; Dem Vokal kadın korosu, kadın hakları için güçlü bir ses olacak.MUĞLA (İGFA) - “Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler” projesi, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerini senfonik bir yorumla Ege’nin büyüleyici atmosferinde müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Daha önce 23 kez sahnelenen ve biletleri en çok satanlar listesine giren proje, 18 Temmuz’da Marmaris ve 19 Temmuz’da Datça Açıkhava Tiyatroları’nda gerçekleşecek.

Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Orhan Gencebay gibi ustaların eserleri, senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak.

SENFONİK DOKUNUŞLA ANADOLU ROCK

“Sanatla dönüştürmek” felsefesiyle yola çıkan proje, Hakan Şensoy’un orkestra şefliği ve düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Çağ Erçağ’ın uluslararası çalgı yorumculuğu, Nurkan Renda’nın rock müzik birikimi ve Emre Günay (perküsyon), Uğur Gülbaharlı (tuşlu çalgılar) ile Eylem Pelit’in (bas gitar) yer aldığı güçlü bir rock band, Anadolu rock’ın ruhunu senfonik ögelerle harmanlıyor. Klasik armoni, serial yazı, minimal ve post-modern yaklaşımların kullanıldığı repertuvar, dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunacak.

DEM VOKAL’DEN KADIN HAKLARINA DESTEK

Konserlerin açılışında sahne alacak Dem Vokal, 12 farklı meslekten kadının bir araya geldiği bir koro topluluğu. Şef Haluk Polat yönetiminde, kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen beş parçalık özel bir repertuvar seslendirecek.

Marmaris’te 6 bin, Datça’da 2 bin kişilik açıkhava tiyatrolarında gerçekleşecek konserler, hem müzik hem de toplumsal mesajlarla unutulmaz anlar vadediyor.

Projenin organizatörü Major Majestic Music, “Datça ve Marmaris, bu yaz müziğin ve toplumsal dönüşümün buluştuğu bir sahne olacak. ‘Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN’, binlerce seyirciyi yeni bir senfonik anlayışla büyüleyecek. Amacımız, sanatın gücüyle insanların içindeki iyi duyguları ortaya çıkarmak ve kültürel zenginliğimize saygı duruşunda bulunmak” açıklamasını yaptı.