Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin gençleri sanatla buluşturan projesi “Genç NKT”nin 2025 ekibi, uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından ilk oyununu Balat Atatürk Kent Ormanı’nda bulunan Ormandaki Kulübe’de sahneledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun gençlik projesi olan Genç NKT’nin 2025 ekibi, William Golding’in ölümsüz eseri “Sineklerin Tanrısı” ile seyirci karşısına çıktı.

Balat Atatürk Kent Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe’de ilk gösterimini yapan oyun, genç oyuncuların başarılı performansıyla sanatseverlerden tam not aldı.

Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş’ın da izlediği oyuna, genç oyuncuların aileleri ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Ocak ayından bu yana süren yoğun eğitim sürecinin ardından sahneye çıkan genç oyuncular, uçak kazası sonucu ıssız bir adaya düşen çocukların uygarlıktan uzak kaldıkça içlerindeki ilkel dürtülerle yüzleşmelerini konu alan oyunu etkileyici bir performansla sundu.

M. Burak Dikilitaş tarafından uyarlanan ve Batuhan Pamukçu’nun yönetmenliğinde sahneye taşınan oyunda; Aras Oymak, Başak Hançer, Berke Aydoğan Sancar, Beyza Ayten, Enes Tekin, Ezgi Aktan, Fatma Ruhenda Bayındır, Gülçin Vatan, Güneş Şahinkaya, Hüseyin Demirkıran, İlgi Ece Çakmak, Kayra Koktay, Melis Kiriş, Nehir Eren, Pınar İlhan, Selin Arabacı, Semiha Vatansever, Şebnem Çeliker, Şevval Çeliker ve Tuğçe Baksi rol aldı.

Sahne tasarımı, oyunculuk performansları ve atmosferiyle dikkat çeken oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Tuğçe Savaş, Genç NKT ekibi adına yönetmen Batuhan Pamukçu’ya çiçek takdim etti.

Altı aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan genç oyunculara da katılım belgeleri verildi.

“Sineklerin Tanrısı” oyunu, 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar tarihlerinde de Ormandaki Kulübe’de seyirciyle buluşacak.