İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurtlarında eğitimini tamamlayan öğrenciler için Bayrampaşa’da Yıl Sonu Şenliği düzenledi; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gençlere Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek İBB’nin eğitim ve barınma desteklerini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 Akademik Yılı’nı tamamlayan yurt öğrencileri için Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde Yıl Sonu Şenliği düzenledi.

Etkinlikte İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gençlerle bir araya gelerek İBB’nin gençlere yönelik hizmetlerini ve Ekrem İmamoğlu’nun vizyonunu paylaştı.

Aslan, konuşmasına İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı ve “Ekrem Başkanımız, 2019’dan bu yana gençlere ve eğitime büyük önem veriyor. Yaşadığı hukuksuzluklara rağmen en büyük desteği gençlerden aldı. Diplomasının iptali ve 19 Mart’taki adaletsizlik sonrası gençlerimiz onun yanında dimdik durdu. Sizlere minnettarız” dedi.

YURT SAYISI 14’E ULAŞTI

İBB’nin yurt hizmetlerindeki gelişmeleri aktaran Aslan, 2019’da sıfır olan yurt sayısının bugün 14’e ulaştığını belirtti. “2021’de Avcılar ve Beyoğlu’nda ilk yurtlarımızı açtık. Şu anda 8 kız, 6 erkek yurduyla bin 291 oda ve 5 bin 819 yatak kapasitesine sahibiz. Kadıköy ve Şişli’de inşa edilen iki yeni kız yurdu Eylül’de açılacak. Böylece kapasitemiz 6 bin 233’e ulaşacak” diye konuştu.

Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin barınma maliyetlerinin arttığı bu dönemde öğrencilerin güvenli ve konforlu ortamlarda yaşaması için tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı. Teknolojik eşitsizliklere karşı İBB Teknoloji Atölyeleri’nin önemine değinen Aslan, “Öğrencilerimiz programlama, yapay zekâ, robotik gibi alanlarda 8 aylık eğitim alıyor. İBB Tech Takımı’nın ulusal ve uluslararası başarıları göğsümüzü kabartıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını öğrenci ve ailelere seslenerek tamamlayan Aslan, “Bir öğrencimizin hayatına dokunabildiysek görevimizi yapmışız demektir. Buradaki gençler, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul ve Türkiye vizyonunun en güzel kanıtı. Başkanımızın sevgisi ve umudu sizlerle. Umut burada, İstanbul’dan yeşeriyor. Mezuniyetinizi kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.