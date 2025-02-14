Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı yatırımlarıyla yılların birikmiş sorunlarına neşter vuruyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Kethüda Mahallesi 183 Sokak’ta yıllardır süregelen taşkın problemini ortadan kaldırmak için yağmur suyu menfezi imalatlarına başladı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü alt ve üstyapı sorunlarını çözmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve olası afetlerde yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Akhisar Kethüda Mahallesi 183 Sokak’ta da yağışlı havalarda yaşanan mağduriyete son vermek için 400 metre büyük çapta menfez imalatına başladı.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceleyerek, daha önce su baskınları ve yollarda su birikintileri oluştuğunu belirterek, "Buradaki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı. Çalışmada 400 civarı menfez kullanılacak. Burada yaşanan sancıyı ortadan kaldırmış olacağız. Biraz zahmetli, ama çok gerekli bir çalışma. Çalışmalarımız daha da genişleyerek sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek, vatandaşlarımızdan gelen talepleri çözmek için çalışıyor. Efendi ve Ulucami mahallelerinin yağmur suyu geçişleri de bu hat üzerinden gerçekleşecek. Bu yüzden menfez boyutlarını büyüttük. Akhisar için önemli ve büyük bir çalışma. Ekiplerimiz çok hızlı çalışıyor” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Sevimler, geçmiş yıllarda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, yağışlı havalarda suyun gideceği yer olmadığı için depoları ve birinci katları su bastığını, sıkıntılardan bu sayede kurtulacaklarını söyledi. Mahalle sakini Muammer Onul ise yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona erecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.