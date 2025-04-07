Samsun’un Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla "Mandıra Filozofu" filmiyle tanınan usta sanatçı Müfit Can Saçıntı, sevenleriyle buluşuyor.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla ünlü sanatçı Müfit Can Saçıntı, sanatseverlerle buluşuyor. "Mandıra Filozofu" ve "Yaşamak Güzel Şey" filmleriyle geniş hayran kitlesi edinen Saçıntı, 9 Nisan Çarşamba ve 10 Nisan Perşembe günleri Ata Sahne Sanat Merkezi’nde "Bir Trajikomik 80’ler Hikayesi" adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkacak. Kemanın Efendisi lakabıyla tanınan Suat Erdem, programda oyunun müziklerini seslendirmenin yanı sıra canlı müzik performansı sergileyecek. Programda, saat 19.30’da "80’ler canlı müzik" yer alırken, "Bir Trajikomik 80’ler Hikayesi", saat 20.00’de sanatseverleri ağırlayacak.

"Tiyatro kültürünün yayılmasına katkı sağlayacak"

Atakum Kent Konseyi Başkanı Tuncay Seven, "Atakum Kent Konseyi ile Tiyatro Zamanı" başlığıyla düzenlenen etkinlikle tiyatro izleme fırsatı bulamayan kesimlere sanatı ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Usta Sanatçımız Müfit Can Saçıntı, ‘Bir Trajikomik 80’ler Hikayesi’ ile Ata Sahne’de halkımızla buluşuyor. Yaşadığımız zorlu günlerde, sanatın birleştirici gücünü göstermesi açısından son derece önemli bir organizasyon olacağı düşüncesindeyiz. Atakum Kent Konseyi ve Atakum Belediyesi iş birliğiyle tamamen halka destek olma ve nefes aldırma amacı güderek organize ettiğimiz etkinliğin kentimizde, tiyatro kültürünün yayılmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Samsun ve çevresindeki tüm tiyatro severleri bu özel etkinliğimize bekliyoruz" dedi.