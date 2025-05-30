SAMSUN (İHA) – Isırganlı dondurma gibi yüzlerce farklı yiyeceğin halkla buluştuğu "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" düzenlenen törenle başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun’un doğal zenginliğinin bir göstergesi olan bitki çeşitliliğini, yabani yenilebilir otlarını ve bu otlarla yapılan yöresel yemeklerin tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" festival kortejiyle başladı. Festivale katılan aşçılar, davetliler ve vatandaşlar, Türkiş’ten Çobanlı İskelesi’ne kadar yürüdü. Aşçılar ve katılımcılar, dün Bafra’da toplanan otlardan yaptıkları çeşitli yiyecekleri ziyaretçilere ikram ettiler.

Programda festival hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller, "Turizm kenti Samsun’da, bu güzel Samsun gününde sekizincisini düzenlemiş olduğumuz Ot Yemekleri Festivali’nin devamından mutluluk duyuyoruz. Festivalimiz dün itibariyle başladı. Başkanımız Halit Doğan’ın takdirleriyle Turizm şehri olan Samsun’u daha ileriye götürmek için mücadele ediyoruz. Vatandaşımızın etkisi, tepkisi çok büyük. Güzel, olumlu geri dönüşlerimiz var. Ot yemekleri yönünden Samsun, gastronomi açısından geniş bir paydaya sahip. Bunu da zaten stantları gezdiğinde vatandaşlarımız çok net bir şekilde görebiliyorlar. Bu değerleri vatandaşımızla buluşturmak, Samsunluyla buluşturmak, Türkiye’yle buluşturmak, dünyayla buluşturmak bizim en önemli, en öncelikli hedeflerimiz içerisinde. Stantlarımızın tamamında ot formatlı yemeklerimiz mevcut. Isırganlı dondurmamız var. Pide çeşitlerimizin farklı farklı otlarda versiyonları var. Bütün stantlarda yemeğin her türlüsünü, her çeşidini otlu vaziyette görebileceğiz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ise, "Son dönemin trendi gastronomi turizmi. Samsun bu alanda hak ettiği yerini almaya yavaş yavaş başladı. Samsun ağır ve sağlam adımlarla gider. Bu etkinliğin gastronomi turizminden bir farkı daha var. Bir manada doğadan doğal ve sağlıklı beslenmeye içeriyor. Dün Bafra Sürmeli köyünde ürün toplamayla başladı. Bu çok anlamlıydı. Çünkü bizim Sürmeli Köyü’yle ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Birleşmiş Milletler Turizm Başlığı adı altında ‘dünyanın en iyi turizm köyü’ yapmak gibi bir iddiamız var. Bir manada Samsun’u yine yaşayan şehirler kategorisinde en önemli gastronomi şehri yapmak gibi bir planımız var" diye konuştu.

Isırganlı dondurma dikkat çekti

Festivalde en çok dikkat çeken yiyeceklerden biri de ısırganlı dondurma oldu. Festivale özel olarak ilk kez ısırganlı dondurma yaptıklarına dikkat çeken Orhan Aydoğan da, "Isırganlı dondurmayı, bu ot festivaline özel yaptık. Birkaç tane ot denedik. Ama en lezzetli ve en sağlıklı olan ısırganı tercih ettik. Çünkü hem de Samsun’da ısırgan otlu yemekleri gayet revaçta. Bilinen bir ot olduğu için onu seçtik. Bir de o ısırganın yakıcı özelliği olduğu için herkeste kötü bir anısı var. Biz de onu böyle dondurmayla birleştirerek o kötü anıyı yıkalım dedik ve tatlı bir tebessüm bırakalım dedik" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Anadoludakiler, Samsun Turizmciler Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 1 Haziran’da sona erecek.