Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Belediyesi tarafından, ilk kez “Zeytin ve Zeytinyağı” festivali düzenlenecek. Festivalde, bölgenin yaklaşık 2 milyon ağacında yetişen 11 çeşit zeytin türü görücüye çıkacak.

Manavgat’ın, iklim ve toprak yapısı nedeniyle zeytin yetiştiriciliği açısından oldukça zengin bir bölge olduğunu söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Dr. Nefi Niyazi Kara, "İlçede, 2007 yılında 22 bin dönüm üzerinde zeytin yetiştirilirken bugün üretim alanı 50 bin dönüme yayılmış durumda. Manavgat Ziraat Odası tarafından bölgedeki üreticilere, 2007 yılından bugüne kadar 1 milyon 448 bin zeytin fidanı dağıtıldı. İlçemizde bugün tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren 11 adet zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Yani kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat aynı zamanda çok önemli bir zeytin şehridir” dedi.

11 zeytin türüne ev sahipliği yapan Manavgat’ın yöreye has zeytin çeşidi ’Beylik zeytini’

Hemen her çeşit zeytin türünün yetiştiği bölge toplam 11 çeşit zeytin türüne ev sahipliğe yapıyor. Bölgede kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzalya, arbekün, girit, gemlik ve Antalya’ bölgesinde coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği ile yalnızca Manavgat’a ait beylik zeytini yetişiyor. Beylik zeytini bölgeye özgü, iri taneli, dolgun bir zeytin çeşit olup hem sofralık zeytin olarak hem de zeytinyağı üretiminde tercih ediliyor. Aynı zamanda yüksek yağ verimine sahip olan beylik zeytininden elde edilen zeytinyağı kaliteli ve aromatik özellik taşıyor. Konuyla ilgili olarak Başkan Kara, “Bölgeye has ‘beylik’ zeytinimiz için coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalara kısa zamanda başlayarak bu konuya öncülük edeceğiz. Zeytinimiz kendine has aromasıyla çok lezzetli bir zeytindir. Coğrafi işaret alarak, tüketicilere ürünün gerçekliğini ve kalitesini garanti ederken yerel üreticilerimizin ürününü tanıtarak bölgesel ekonomiyi desteklemeyi ve yerel kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Doktor başkan festivalle birlikte zeytinyağının sağlığa faydasına da dikkati çekecek

Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, festival vesilesiyle zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından birçok faydasının da altını çizdi. Başkan Kara, “Toplumun çoğunun bildiği gibi zeytinyağı çok faydalı. Antioksidan özellikleri, kalp sağlığınızı destekler ve sindirim sistemine yardımcı olur. Beyin sağlığına ve cilde de çok iyi gelen zeytinyağı bölgemizde kolay ulaşılabilir ve diğer bölgelere göre daha ekonomik. Ben bu festival vesilesiyle, bir hekim olarak zeytin ve zeytinyağı tüketmenin önemine ayrıca dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 1 Kasım Cuma günü Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılacak açılışla başlayacak. Festival 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne olacak. Festival, AKM önündeki açılış töreninin ardından ünlü televizyoncu Ezgi Gözeger’le “Zeytin Tadımı” etkinliği ile devam edecek. Aynı gün AKM salonunda tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde akademisyen ve üretici konuşmacıların yer alacağı “Çalıştay” gerçekleştirilecek. Festivalin 2. gününde ise ünlü gazeteci Meliha Okur’un moderatörlüğünde düzenlenecek forumun konuğu Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım olacak. Manavgat yöresine ait zeytin ve zeytinyağlarının sergileneceği festival çarşısı ise 1-3 Kasım tarihleri arasında Manavgat Kültür Merkezi önünde vatandaşların ziyaretine açık olacak.