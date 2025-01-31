Maltepeli çocuklar yarıyıl tatilinde Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’i ziyaret ederek atölye çalışmalarına katıldı.

Maltepe Belediyesi’nin İstanbul Modern ile ortaklaşa düzenlediği geziye 7-11 yaş arasındaki çocuklar katıldı. İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinde yer alan eserlerin incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, kendi sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

Yapay zekayla eğitim atölyesine katıldılar

Eco Art Lab öğrenme alanında çocuklar sanat eserlerinden yola çıkarak doğa dostu sanat ve tasarım fikirleri üretti. Çocuklar programa müzenin koleksiyonundaki eserleri inceleyerek başladı. Katılımcılar atölyede ise atık kâğıtları yırtıp kâğıt teknesinde ıslatıp kurutarak ürettikleri el yapımı kâğıtlara desenler çizerek programı tamamladı. Sanatçıların üretimlerinden ilham alınarak tasarlanan keşif alanında çocuklar Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine çalışmalarıyla yön vermiş sanatçıların eserlerini inceleyip sanatçıların hayal dünyalarını tanıtan simgelerle oynayarak kabiliyetlerini geliştirdi. Eğitim mekânı, ışığın renkle ilişkisini gözlemlemeye, renk alanlarıyla kompozisyon oluşturmaya, biçimler üretmeye ve bakış açıları geliştirmeye dayalı beş farklı sanat uygulamasını içerdi. Stüdyo Steam’in “Kelimeler ve Algoritmalar” başlıklı eğitim programında ise çocuklara yapay zekâ ile gerçekleştirilen sanatsal üretim biçimleri tanıtıldı.