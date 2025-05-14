49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sahte altın atölyesi de deşifre edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda sahte altın atölyesi deşifre edildiğini ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1922514056663204276

"Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez" diyen Bakan Yerlikaya, tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerine aralıksız devam edeceklerini söyledi.