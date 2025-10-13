Malatya’da mevsimin ilk karı, kentin en yüksek noktalarından biri olan Beydağı’na yağdı. Kar yağışıyla birlikte dağ beyaz örtüyle kaplanırken, kentte hava sıcaklığı da düştü.

Malatya’da bir süredir etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımda yer alan Beydağı, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza bürünürken, Arapgir ilçesi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.