Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatacak alternatif güzergâhlar oluşturma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey Kuşak Yolu’nun devamı niteliğindeki Göztepe Mahallesi ile Orduzu Gelinciktepe TOKİ konutları arasındaki 2 kilometrelik yeni ulaşım aksında çalışmalar başladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Toplamda 11 kilometre uzunluğunda planlanan yolun ilk etabını oluşturan bu kesim, 30 metre genişliğinde ve çift yönlü 3 şeritli olarak projelendirildi. Yeni güzergâh, kuzey kuşağında ana arterleri birbirine bağlayarak kent içi trafiğe önemli ölçüde nefes aldıracak.

Modern şehircilik anlayışıyla projelendirilen yol, sadece asfalt serimiyle sınırlı kalmayacak. Taş duvarlar, menfez geçişleri, geniş kaldırımlar, modern aydınlatma sistemleri, yağmur suyu drenaj hatları, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı gibi kapsamlı çalışmalarla donatılacak. Böylece vatandaşlar, güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Yeni ulaşım aksı, özellikle Orduzu, Göztepe ve Gelinciktepe gibi hızla büyüyen yerleşim bölgelerine erişimi kolaylaştıracak. Proje tamamlandığında, kent merkezine alternatif bir güzergâh sunularak şehir içi trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.