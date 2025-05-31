Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Grubu şampiyon tamamlayarak T.F.F. 3.Lige yükselen Malatya Yeşilyurtspor’un hedefleri ve planlamaları üzerine istişare ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban, şampiyonluğun Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ederken, güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadroyla yeni sezonda Malatya’yı yine aynı şekilde başarıyla temsil etmek istediklerini söyledi.

Malatyalıların bir ve beraber hareket ettiği zaman neleri başarabileceğini Malatya Yeşilyurtspor’un elde ettiği şampiyonlukta açıkça görüldüğünü söyleyen Kulüp Başkanı Çoban, "Şehrimizi başarıyla temsil ederek şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. İşimiz çok zordu ancak arkamızda Malatyalıların desteği vardı, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek şampiyonluğu şehrimize kazandırdık. Bu süreçte bizlere sınırsız destek veren Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Üyelerimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldık. Bu zor dönemde her zaman yanımızda olan basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin, bu başarı Malatyalılarındır. Kuracağımız güçlü bir yönetim ve güçlü bir kadroyla inşallah yeni sezonda şehrimizi yine başarıyla temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, Malatya Yeşilyurtspor’un şampiyonluğunun Malatya’nın ayağa kalkması adına başlatılan büyük çalışmaların ve girişimlerin bir karşılığı olduğunu söyledi.

Malatya Yeşilyurtspor’un şampiyonluğa ulaşmasında destek veren herkese teşekkürlerini sunan Başkan Geçit, "Göreve ilk geldiğimiz zaman şehrimizi tüm bileşenleri ve dinamikleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Şehrimizdeki bu yeni değişim ve dönüşüm sürecini tek bir alanla sınırlandırmayarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden de gelişimini başarı bir şekilde hayata geçirmek için öncelikle Malatya Yeşilyurtspor Kulübümüzle ilgili çalışmalar başlatmıştık. Geçen sene attığımız bu kararlı, güçlü ve etkin adımlar Allah’a şükürler olsun ki meyvesini verdi ve takımımız büyük bir başarıya ulaşarak ilk sezonda şampiyon oldu. Burada büyük bir emek var, gayret var, fedakarlık var, samimiyet vardır. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek bu güzellikleri hep birlikte yaşadık. Şeffaf, hesap verebilir, dürüst, mütevazi bir anlayış ve bütçeyle çıkılan bir yolun bu şekilde başarıyla tamamlanması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

Başkan Geçit, elde edilen şampiyonlukta yüreğinde ve kalbinde Malatya sevgisi yaşayan herkesin desteğini güçlü bir şekilde hissettiklerinin altını çizerek, " İyi niyetle çıkılan, doğru adımların atıldığı, planlı ve sistemi bir çalışmanın olduğu bir yerde başarı kaçınılmadır. Malatya Yeşilyurtspor’un elde ettiği bu başarıda herkesin ve herkesimin samimiyeti, ilgisi ve desteği vardı. Ortada samimiyet olunca toplumun her kesimini bir araya getirebiliyorsunuz, işte biz hep birlikte aslında bunu başardık. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesinin elde edeceği başarıyı biz Malatya Yeşilyurtspor’un şampiyonluğunda açıkça görmüş olduk. Birliktelikte hayat vardır, umut vardır, başarı vardır. Malatya Yeşilyurtspor’da bunun bir örneğidir. Takımımızın burada oynadığı şampiyonluk maçında siyasi parti ayırt etmeden tüm milletvekillerimiz oradaydı, binlerce taraftarımız stada koştu, şampiyonluğun sevincini herkes aynı oranda yaşadı. Malatya Yeşilyurtspor işte bu kenetlenmeyi sağladı, en büyük başarı budur" dedi.

Başkan Geçit, konuşmasının devamında profesyonel ve amatör liglerdeki takım sayısının artmasının Malatya’nın gelişimi ve değişimi açısından önem arz ettiğini ifade ederek, " Bizler el birliği yaparak amatör ve profesyonel liglerdeki takım sayılarını artırmalıyız. Efsane Malatyaspor’da bizim, Yeni Malatyaspor’da bizim, Yeşilyurtspor’da bizim, Battalgazi Belediyespor’da bizim, hepsi bu şehrin takımlarıdır. Tüm takımlarımızın başarılı olması, bu şehrin ayağa kalkması adına önem taşımaktadır. Bizler elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Takımımızın yeni sezonda başarılı olması için desteklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantının devamında T.F.F. 3.Lige yükselen Malatya Yeşilyurtspor’un yeni sezondaki hedefleri ve planlamaları üzerine fikir alış verişi yapıldı.