Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye düştü. Barajı besleyen Sürgü ve Reşadiye çaylarının kuruma noktasına gelmesi, bölge çiftçisini endişelendiriyor.

Doğanşehir ilçesi sınırlarında yer alan ve bölgedeki tarımsal üretimin can damarı konumunda bulunan Sürgü Barajı’nın su seviyesi, son dönemde barajı besleyen Sürgü ve Reşadiye çaylarının neredeyse tamamen kuruması nedeniyle kritik düzeye gerilemiş durumda.

Durumun aciliyetine dikkat çeken Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, barajın kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Tanışık, "Özellikle su israfı ve sulama kanallarındaki deformasyonlar, su kayıplarını artırıyor. Son bir aydır birçok sebze bahçesi susuzluk nedeniyle kurudu" dedi.

Doğanşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Sarı ise barajdaki su seviyesinin kritik düzeye indiğini belirtti. Sarı, "Sürgü ve Reşadiye çaylarının suyu artık barajı besleyemez durumda. Eğer beklenen yağışlar gerçekleşmezse, önümüzdeki yıl çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.