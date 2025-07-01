Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili halk sağlığı, çevre düzeni ve kamu güvenliği temelinde alınacak tedbirler ile kurul kararları ele alındı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Malatya genelinde yürütülen çalışmalar ve alınan kurul kararları, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıyla ele alındı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Vali Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı Talat Tabur, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başer, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim müdürleri ile Hayvanları Koruma Derneği ve Veteriner Hekimler Odası başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülecek iş ve işlemleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Halk sağlığı, çevre düzeni ve kamu güvenliğinin bu konudaki üç temel başlık olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarının artan popülasyonu nedeniyle vatandaşlarımız ile hayvanlar arasında istenmeyen temaslar yaşanmakta ve bu durum zamanla sağlık kurumlarına yansımakta. Kuduz başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık riski taşıyan başıboş hayvanlar, halk sağlığını tehdit etmektedir. Özellikle çocuklarımızın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın açık alanlarda rahatça vakit geçirememesi endişe vericidir. Belediyelerimizin büyük emeklerle inşa ettiği park ve yeşil alanlar ne yazık ki bu nedenle kullanılamaz hale gelmektedir."

Sokak hayvanlarının gruplar halinde dolaşmasının güvenlik riski oluşturduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Güvenlik yalnızca suçla mücadele değildir, aynı zamanda insan hayatının ve beden bütünlüğünün korunmasıdır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde ayda en az bin hayvanın kısırlaştırılması hedeflenmelidir. Bu, yıllık 12 bin hayvanın kontrol altına alınması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz ayrıca, sahipsiz hayvanların korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla tel çitlerle çevrili doğal yaşam alanlarının kurulabileceğini belirtti. Bu doğrultuda Battalgazi, Yeşilyurt, Darende, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde bakımevi ve doğal yaşam alanı inşası için yer tahsislerinin tamamlandığını açıkladı.

Toplantının devamında, kurum temsilcileri yürüttükleri çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Belediye mücavir alanı dışındaki sahipsiz hayvanlar hakkındaki şikâyetler, kurumlar arası koordinasyon ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik yapılacak işlemler de 5199 sayılı kanun çerçevesinde ele alındı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumlar ve değerlendirmelerle toplantı sona erdi.