Isparta’nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.25 sıralarında Aşağıyaylabel köyü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Isparta ve Sütçüler Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı çok sayıda arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ile havadan müdahale edilirken, çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda orman ekibi de karadan yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 6 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ve bölgede zarar gören alanın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.