Malatya’nın simge eserlerindenbiri olup 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasarlı olduğu için yıkılan ve eski Belediye Meydanı’nda bulunan Emekliler Parkı’nın olduğu alanda yeniden inşa edilmeye başlanan Söğütlü Cami’nin yapı kontrol işi, imzalanan protokol ile Malatya Büyükşehir Belediyesine devredildi.MALATYA (İGFA) - 27 Eylül 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla temeli atılan Söğütlü Cami’nin yapı kontrol işi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Enesler İlim ve Hizmet Vakfı adına iş insanı Bayram Kızılaslan tarafından imza altına alındı.

Gerçekleştirilen protokol imza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya’mız için çok önemli olan bir protokole imza attık. 6 Şubat depreminde Söğütlü Cami’miz hasar almıştı ve yıkıldı. Söğütlü Cami uzun mütalaalardan sonra Emekliler Parkı'nın olduğu alana yapılması için Bakanımızla birlikte karar vermiştik. Alanda temel çalışmaları yapıldı ve fore kazık çalışmaları gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak buranın yapı kontrolünü üstlendik. Özel yapı denetim firmalarına gerek kalmadan BüyükşehirBelediyemiz bu sorumluluğu alacak. Cami inşaatı süresince yapı kontrol işi Belediyemiz tarafından yapılacak. Emekliler Parkı'nın bulunduğu alana inşa edilen camimizin önü meydan olacak şekilde planlandı. Daha önceki projede Kuyumcular Çarşısının iki bloğunun olduğu alana cami projelendirilmişti. Cami yeri Emekliler Parkı'nın olduğu alana yapılması kararlaştırılınca o alanın meydan olarak kalmasını istedik. Şu anda caminin bir önceki planlanan alan ile cami inşaatının önündeki ve valilik tarafına bakan kısmı da meydan olarak düzenlenecek. İnşallah Malatya’mız için güzel bir eser olacak. Şu konuyu da özellikle net bir şekilde ifade edeyim, caminin altında, yanında herhangi bir ticari mekân olmayacak. Camimizin altında dini hizmetlerin verileceği alanlar oluşturulacak. Taziye ve toplantılar için çok amaçlı salon, çocuklarımızın, hemşehrilerimizin eğitim alabilecekleri alanlar yapılacak. Malatya’mız için güzel bir eser olacağına inanıyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Allah nice güzel eserler yapmayı bizlere nasip etsin” dedi.