Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Malatya’da, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, 116 umuma açık yer, 77 okul ve çevresi, 2 bin 842 araç ve 3 bin 320 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 aranan şahıs yakalanırken, 134 servis ve araç şoförü denetlendi. 33 araca trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, okul servis şoförlerine "Güvenli Servis Kullanım Kartı" verilirken, öğrencilere bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.