İki yıldır süren dayanışma ve çabayla, felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’da halkın fiziksel ve psikolojik iyileşmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Dünya Doktorları Derneği Genel Başkanı Hakan Bilgin, diğer tıbbi desteklerimizin yanı sıra 14 bin 549 kişiye ruh sağlığı ve psikososyal destek verdiklerini belirterek, "Hatay’da fiziksel ve psikolojik yaralar hala derin” dedi.HATAY (İGFA) - Türkiye’nin güneydoğusunu vuran yıkıcı 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde, Dünya Doktorları, deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerin hemen ardından bölgeye intikal eden Dünya Doktorları Derneği, bu süreçte temel sağlık hizmetlerinden ruh sağlığı ve psikososyal desteğe, sosyal koruma çalışmalarından cinsel sağlık ve üreme sağlığına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunuyor.

Hatay’da yürütülen çalışmalar, yalnızca bireysel sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, toplumun genel sağlık bilincini artırmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

DÜNYA DOKTORLARI’NDAN DEPREM BÖLGESİNDE İKİ YILDA 50 BİN DEPREMZEDEYE HİZMET

Geçen iki yıl içerisinde Dünya Doktorları, Hatay’da yaklaşık 50.000 depremzedeye hizmet verirken, 32 bin 208 tıbbi tarama gerçekleştirdi, 17 bin 815 sağlık eğitimi ve bilinçlendirme oturumu düzenledi. Ayrıca, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinden 13 bin 500 kişi faydalanırken, 14 bin 549 kişiye ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlandı. Bu kapsamlı hizmetler, bölgedeki travmatik sürecin etkilerini azaltmaya yönelik kritik adımlar olarak öne çıktı. Deprem bölgesinde topluluk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında Dünya Doktorları, su kaynaklı hastalık risklerini azaltmak amacıyla 4 bin 750 hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca, sosyal koruma kapsamında yürütülen çalışmalarla 3 bin 960 vaka yönetimi gerçekleştirilerek bölgedeki savunmasız grupların desteklenmesine öncelik verildi.

Hayatları yeniden inşa etmek, umudu yeşertmek ve depremden en çok etkilenen Hatay halkına destek olmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, Hatay’da hem fiziksel hem de psikolojik yaralar halen hissedildiğini söyledi. Dünya Doktorları olarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen halkın sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini belirten Bilgin, "Kapsamlı sağlık ve sosyal hizmetler sunma misyonumuz doğrultusunda, bu iyileşme sürecinde kimsenin geride bırakılmaması için tüm paydaşlarımızı bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Sürekli iş birliği ve dayanışmayla daha sağlıklı, dirençli ve umut dolu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" dedi.