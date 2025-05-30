Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nezaket Okullarına yönelik Özlper Semt Konağında düzenlenen ‘İlk Karnem Etkinliği’ karne dağıtım programına katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 12 Semt Konağı ve Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 270 Nezaket sınıfı öğrencisi karnelerini aldılar. Temsili olarak Özalper Semt Konağında gerçekleştirilen ‘İlk Karnem Etkinliği’ ile 30 öğrenci Başkan Er’den karnelerini alarak mezun oldular.

Nezaket sınıflarında eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrenciler, bir yıl boyunca adab-ı muaşeret, resim, boyama, Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve milli değerler eğitimleri gibi dersler aldılar.

İlk Karnem Etkinliği kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Er, burada minik öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Başkan Er, okul öncesinde Nezaket Okulları’nda verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Başkan Er, “Nezaket Sınıflarımız, çocuklarımızın sosyal ve ahlaki gelişimleri için büyük bir önem taşımaktadır. Bu sınıflarda verilen temel eğitim, onların özgüvenli, saygılı ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizler için en büyük ödüldür. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan öğretmenlerimize ve destekleriyle her zaman yanımızda olan kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.