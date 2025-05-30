Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kıyısında yer alan yerleşim merkezleri de kurak geçen kış döneminin ardından yağışa hasret kaldı.

Beyşehir Gölünde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak kıyı kesimlerde suların onlarca metre geriye çekildiği Çiftlik Mahallesinde de ekili arazileri ve göl sularına can suyu olması için yağış beklentisinde olan mahalle sakinleri ve çiftçiler yağmur duası yapma kararı aldı. Çiftlik Mahallesinde, balıkçı limanı önündeki Beyşehir Gölü kıyısında buluşan çiftçiler ve katılımcılar kılınan namazın ardından hep beraber ellerini semaya açtı. Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş tarafından yaptırılan duanın ardından kurak geçen günlerin rahmete dönüşmesi için toplu olarak dua edildi.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.