Malatya’da bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki genç ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın arka tarafında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kayıp olarak aranan Hakan D. (24) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan D.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.