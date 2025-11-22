Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi’nin ikinci etabının temeli atıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi’nin ikinci etabının temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı tarafından desteklenen projenin maliyetinin 300 milyon TL olduğu belirtildi.

Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, "6 Şubat sonrası Malatya’nın ayağa kalkması için tüm kurumlarla uyum içinde çalışıyoruz. Şehrin konut ve ticari alanlarının yanı sıra yaşamı normalleştirecek projelerin temelleri atılıyor" ifadelerini kullandı.

"Engelsiz bir şehir oluşturma hedefimiz var"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise yaptığı konuşmada projenin sadece bir inşaat çalışması olmadığını ifade ederek, "Engelsiz bir şehir oluşturma hedefimiz var. Ampute Futbol ve Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarımız önemli başarılara imza atıyor. Yol, kaldırım ve yeşil alan düzenlemelerinde engelleri ortadan kaldırıyoruz. Deprem sonrası Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için devletimiz büyük destek verdi. 103 bin 500 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Malatya’ya 2,5 milyar liralık yatırım yapıldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılaşma tamamlanacak ve şehrin çevre düzenlemelerine yoğunlaşacağız" dedi.

"Büyük Türkiye’nin hayallerini kuruyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın büyük bir yeniden yapılanma süreci geçirdiğini hatırlatarak, "Hak sahiplerine konut ve iş yerlerini teslim etmek için yoğun çaba gösterildi. Bu sene sonunda 455 bininci konutun anahtarı teslim edilecek. Malatya’da da yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Hurdacılar Sitesi’nin taşınması için önemli adımlar atıldı, hızlı tren projesi ve yeni köprü çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Engelli vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise engelli bireyler için yapılan hizmetlerin AK Parti belediyeciliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bugün sadece bir temel atma değil, 300 milyon liralık büyük bir yatırımın başlangıcı yapılıyor. Engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımızdır. 25 yıl önce evlerinden çıkamayan engelli bireyler, bugün evlerinde hizmet alabiliyor" diye konuştu

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Spor Toto Teşkilatı Temsilcisi Ömer Aksoy ile siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.