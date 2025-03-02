Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ahırları zarar gören hayvan yetiştiricileri için yeni bir destek programı başlatıldı. TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerine, 20 yıl vadeli ve 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Yeşilyurt’un Kadiruşağı Mahallesi’nde hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini belirterek, sürecin Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından değerlendirileceğini söyledi. Akın, "Üreticiler ilk kazmayı vurduğunda 300 bin TL, ahırı tamamladığında ise kalan 300 bin TL’yi alacak" dedi.

6 Şubat depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerden birinin de Malatya olduğunu belirten Akın, "Girişimlerimiz sonucunda bakanlığımızdan çözüm odaklı bir destek çıktı. Bu destek de şöyle, burada önemli olan e-Devlet üzerinde başvuru yapılması gerekiyor. AFAD’ın e-Devlet üzerinde başvurusu yapılıp, ondan sonra Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından değerlendirmeler yapılarak, buradaki yetiştiriciler ilk betonunu, yani ilk kazmasını vurduğunda, beton attığında 300 bin lirasını alacak. 300 bin lirasını da ahır bittiğinde alacak. Burada önemli olan şu, yetiştireceğimiz ve üreticilerimizin özellikle bu müracaatlarda sıkıntı yaşamaması için e-Devlet üzerinde bilen arkadaşlarla, gerekirse de biz birlikte geliriz, birlikte kendilerine danışmanlık ve yönlendirme yaparız. Bir diğeri tabi bu müracaatları bazı eksiklikleri var, aksaklıklar var. Bunlarla ilgili de gerekli bürokratlarla ve siyasilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da önümüzdeki süreçte inşallah çözeceğiz ve yetiştiricilerimizin bir nebze de olsa bu ahırların yapılması noktasında mağduriyetlerinin önlenmesi noktasında, önümüzdeki günlerde bu problemleri hep birlikte çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hasan Aslan, deprem sonrası yaşadıkları zorlukları dile getirerek, mevcut barakaların yetersiz kaldığını ve hayvanlarının soğukta telef olduğunu belirtti. Aslan, "Ahırlarımızın beton ve duvarlı olması gerekiyor. Barakalar soğuk olduğu için verimli değil. Ayrıca su sıkıntımız büyük bir sorun. Soğuk nedeniyle su donuyor, hayvanlar içemiyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer hayvan yetiştiricisi Mahmut Aslan ise en büyük sorunlarının su kaynaklarının yetersizliği ve barınak eksikliği olduğunu vurgulayarak, "Üç çeşmemiz var ama sulak yok. Hayvanlar su içemiyor. Bu hafta hava eksi 20 dereceye düştü, kuzularımız donarak öldü" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler, "Ahır ve Samanlık için AFAD Kredi Başvurusu" ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilecek. İl ve ilçe tarım müdürlükleri de süreçle ilgili destek sağlayacak.