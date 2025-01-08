Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası konut yapımının hızla devam ettiğini, şu ana kadar 19 bin 751 konut ve iş yerinin tamamlandığını, yıl sonunda bu sayının 79 bin 167’ye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte devam eden TOKİ projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası yaraların hızla sarıldığını belirten Er, il genelinde toplamda 73 bin 607 bağımsız bölümün ihalesinin tamamlandığını, bunlar arasında 64 bin 287 konut ve 9 bin 320 ticari birimin yer aldığını ifade etti. Er, ayrıca 49 rezerv alanda 17 bin 847 konut ve 9 bin 320 ticari birim olmak üzere toplamda 27 bin 167 bağımsız bölümün ihale sürecinin ise tamamlandığını belirtti. Başkan Er, şu ana kadar 19 bin 751 konut ve iş yerinin tamamlandığını da belirterek yıl sonunda bu sayının 79 bin 167’ye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Malatya Çarşı Projesi’nde ilk teslimatlar Şubat-Mart ayında

Kentin yeniden inşa sürecinde önemli bir yer tutan Malatya Çarşı Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Er, “Çarşı projesiyle ilgili cephe ile ilgili birtakım çalışmalarımız var. Biraz içimize sinmediği için yeni düzenlemeler yapıyoruz mümkün mertebe. Çünkü burası geldiğimizde başlamıştı, epey bir mesafe kat etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un sürekli ayağı burada, ekibi burada. Bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem cephe çalışması hem içeride bazı düzenlemeler yapıyoruz. Burada ilk etap teslimatlarının önümüzdeki Şubat-Mart gibi başlaması planlanıyor” dedi.

Yeşilevler bölgesinde 750 konutun inşası sürüyor

Yeşilevler bölgesinde yıkımların patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Sami Er, bölgedeki 750 konutun inşaatının devam ettiğini ve Haziran 2025’te tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Er, daha yaşanabilir mekanlar inşa etmek amacıyla yeni projelerde blokların 6 katlı olarak tasarlandığını belirtti.

Şehirdeki yıkımlar yüzde 90 oranında tamamlandı

Malatya’da deprem sonrası yıkımların büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Er, şu ana kadar yıkımların yüzde 90 oranında gerçekleştiğini, orta hasarlı binaların yüzde 67’sinin yıkıldığını söyledi. Er, yıkımların birkaç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Fazla konutlar sosyal konut olarak verilecek

Başkan Er, birinci önceliklerinin hak sahiplerine evlerini zamanında teslim etmek olduğunu ifade ederek yaptıkları ihalelerle konut fazlalığı oluşacağını ve bu ek konutların ise sosyal konut olarak kullanılacağını söyledi. Göreve gelmeden önce kiracılar için söz verdiği konutlar konusunda da hiçbir şekilde endişe edilmemesi gerektiğini belirten Er, kira yardımı alanlar ve düşük gelirli vatandaşlar için de konut yapmayı sürdüreceklerini, verdikleri sözleri tutarak projeleri tamamlayacaklarını söyledi.

Yerel yönetim ve bakanlıklar arasında uyumlu çalışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehirdeki projelerin hızla ilerlemesinde yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların uyumlu çalışmasının büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.