Malatya’nın Darende ilçesinde D-300 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 62 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Darende ilçesi D-300 karayolu Yukarı Ulupınar mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Hüseyin Demir (62) idaresindeki 46 AFB 736 plakalı otomobil, park alanından ana yola çıkmak isterken, Darende’den Malatya istikametine seyir halinde olan A.Ç. (41) yönetimindeki 34 FF 5021 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çift taraflı gerçekleşen kazada, sürücülerden Hüseyin Demir yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.