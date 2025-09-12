Malatya Valisi Seddar Yavuz, "İnşaatlarımız tamamlandığında herkesin ’iyi ki’ diyeceği, bir kısmının da ’keşke’ diyeceği yeni bir Malatya’yı hep birlikte inşa ediyoruz," dedi.

Vali Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan mahallelerini de kapsayan rezerv alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Rezerv alan çalışmalarının bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Vali Yavuz, "Bugün içerisinde bulunduğumuz bu alanda 662 konut, 62 ticari birim, bir fırın ve bir taziye evi yer alıyor. Geldiğimizde söylediğimiz gibi, güvenli ve konforlu yeni bir Malatya inşa ediyoruz. Hem tahliye, hem yıkım hem de yapım sürecini başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız mutlu olacak"

Yapımı tamamlanan konutların sosyal donatılar, yeşil alanlar, oyun parkları ve otoparklarla desteklendiğini ifade eden Vali Yavuz, "Rezerv alanlarımız tamamlandıkça, vatandaşlarımızın bu yeni yaşam alanlarına kavuşması için kura çekimleri gerçekleştirilecek. İnşaatlarımız tamamlandığında, bu yapılar tüm Malatya’da vatandaşlarımızı mutlu edecek" ifadelerini kullandı

"Yeni bir şehir inşa ediyoruz"

Sadece deprem konutlarıyla değil, aynı zamanda rezerv alanlarla da yepyeni bir şehir inşa ettiklerini kaydeden Vali Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’nın desteğiyle, milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımızla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Malatya ailesi olarak hep beraber bu heyecanı paylaşıyoruz," dedi

"Devletimiz güçlü ve şefkatlidir"

Vali Yavuz, depremin ilk anından itibaren devletin vatandaşının yanında olduğunu da belirterek "Devletimiz güçlüdür, merhametli ve şefkatlidir. Bugüne kadar kimseyi kimsesiz bırakmadı. Kardeşlerimizin ellerini sımsıcak tuttuk, onları şefkatle kucakladık. Hayırlı ve uğurlu olsun," diye konuştu