Kayseri Kültür Yolu Festivali altıncı gününde de dopdolu etkinlikleriyle binlerce sanatseveri ağırladı. Tiyatrodan müziğe, atölyelerden söyleşilere uzanan geniş yelpazesiyle şehir adeta sanatla nefes aldı.

Kayseri Kültür Yolu Festivali altıncı gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Yüreklere dokunan Orta Anadolu ezgileri, usta müzisyenler Muhlis Berberoğlu ve Erkut Özkan’ın yorumuyla Kadir Has Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Halk müziğinin güçlü sesi Hüseyin Yazan, Kayseri YİKOB Konferans Salonu’nda söylediği türkülerle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Adana Devlet Tiyatrosu, klasik Türk sinemasının sevilen eserlerinden "Şekerpare" yorumu ile Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde tiyatroseverleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Sevgi Deniz ve Necmettin Nursaçan, Kayseri YİKOB Konferans Salonu’nda bir araya gelerek gönülleri aydınlatan maneviyat dolu bir sohbete imza attı. Düzenlenen "Seramik Atölyesi"nde katılımcılar, kendi el emeği ürünlerini tasarlama şansı yakaladı. Festivalin mobil sinema tırı "Sinema Yollarda", açık hava sineması nostaljisini Merkez Talas Paraşüt Alanı’na taşıdı.

Çocuklar mutlu, şehir mutlu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin altıncı gününde çocuklar, "Aşuk ile Maşuk" ve "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı. Antalya Devlet Tiyatrosu’nun çocuk oyunu "Ağustos Parkı", Kayseri Devlet Tiyatrosu Fuaye alanında minik izleyicileri Ağustos Böceği ile Karınca’nın masal dünyasında misafir etti.