Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kale İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde MASKİ’nin altyapı çalışmalarının ardından yol sıcak asfaltla kaplandı. Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, deprem sonrası kısıtlı imkânlara rağmen yapılan yatırımları takdir etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin güvenli ve konforlu ulaşımı için il genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmalarını tamamladığı Kale İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde, yol sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, deprem sonrası mali zorluklara rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Özbay, “2025 yatırım programı kapsamında Büyükşehir Belediyemiz, yama, sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarıyla birçok mahallede hizmet veriyor. MASKİ ile altyapı çalışmaları da sürüyor. Yıl sonuna kadar planlanan tüm hizmetler ilçemize ulaşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e, Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı’na, MASKİ’ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 13 ilçede 60-70 noktada yol, 100’e yakın noktada altyapı çalışması yürütülüyor. Kısıtlı imkânlarla bu hizmetlerin sunulması büyük bir başarı” dedi.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Erol Bozyiğit, asfalt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine teşekkür etti.