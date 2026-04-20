Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelere de hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kırsal bölgelerdeki eski ve tahrip yolları bir bir yenileyen, yol akslarını güçlendirerek trafiğe uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmelerine imkan sağlıyor.

Akçadağ ilçesi Sahilköy ve Gölpınar mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapta altyapı çalışmaları yapılan yolda büzler gerekli yerlere konuşlandırılarak şarampoller temizlendi. Akabinde serme ve sıkıştırma çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, bu işlemlerin ardından asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Gölpınar Mahallesi sakinlerinin yol sorununu dile getiren Akçadağ Gölpınar Mahallesi Muhtarı Memet Güngör, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu soruna neşter vurduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallemizin yolu yenileniyor. Şu anda da ekipler sahada ve titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen yaklaşık 20 gündür yolumuzu konforlu hale getirmek için çalışıyor. Eski yolumuz hem dar hem de tahrip olması nedeniyle gerçekten sürücüleri zor durumda bırakıyordu. Büyükşehir Belediyemizin hummalı yol çalışmaları neticesinde dar olan yolumuz, çift şeritli hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim' dedi.

'Artık trafik akışımızda aksama olmayacak'

Mahalle sakini Çetin Gökçe ise konuşmasında mahalle yolunun genişletildiğini belirterek, 'Mevcut yolumuzda bir araba geçerken bir araba beklemek durumunda kalıyordu. Şimdi ise yolumuz genişletildi ve iki araba yan yana rahatlıkla geçebilir. Artık trafik akışımızda aksama olmayacak çünkü yollarımız düzeldi. Mahallemizin yolunda kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e çok çok teşekkür ederim' diye konuştu.