Merkezefendi Belediyesi’nin kurduğu 36 kişilik Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibi (MAKUT), deprem ve afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Merkezefendi ilçesi genelindeki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, deprem ve afetlere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Deprem konusunun her zaman öncelikli olduğu Merkezefendi Belediyesi’nce kurulan Merkezefendi Arama Kurtarma Ekibine (MAKUT), AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi’ başarıyla tamamlandı. Ekip, eğitim sürecini yangın söndürme tatbikatı ile sonlandırdı.

AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde; deprem, yangın ve diğer afet türlerinde doğru davranış şekilleri ile müdahale yöntemleri anlatıldı. Eğitimin ardından Merkezefendi Belediyesi Afet Müdürlüğü’nün eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta ekip üyeleri, senaryo gereği çıkan yangına müdahale ederek öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.