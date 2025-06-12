Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyarılara rağmen hijyen ve temizlik kurallarına uymayan ekmek fırının faaliyetlerine son verdi. Ruhsatı iptal edilen işletme, açılmamak üzere mühürlenerek kapatıldı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ve daha önce birçok kez hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı için uyarılan fırının; iş yeri ruhsatını iptal ederek işletmeyi süresiz olarak kapattı.

"Vatandaşın sağlığı her şeyden önce gelir"

Halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı kararlı bir tutum sergileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.