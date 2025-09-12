Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli bir doktor öğretim üyesi hakkında, hasta girişi yapıp hayali teşhis ve tedavilerle hizmet almış gibi gösterilerek devleti zarar uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Doktor öğretim üyesi soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde çalışan doktor öğretim üyesi B.A. hakkında üniversite personelinin şikayeti üzerine, üniversite yönetimince soruşturma başlatıldı. Bahse konu öğretim üyesi hakkında, hastanın bilgisi olmadan hastaneye girişi yapıldığı hayali teşhis ve tedavi ile yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yolla devleti zarara uğratarak SGK üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. Öğretim üyesi B.A., üniversite yönetimi tarafından soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılırken soruşturmanın çok yönlü bir şekilde yürütüldüğü öğrenildi. Bu yöntemle B.A.’nin ne kadar haksız kazanç sağladığı henüz bilinmezken soruşturmanın tamamlanmasının ardından net rakamın ortaya çıkacağı belirtildi.

MAKÜ yönetiminden yapılan açıklamada, konu hakkında idari soruşturma başlatıldığı üniversitede görevli hukukçu iki öğretim üyesinin konuyla ilgili görevlendirildiği bildirildi.