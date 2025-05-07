Kuzey Makedonya’da orta ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.

Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde çalışmalarına hız kazandıran Ata Tohum Merkezi, yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da ziyaretçilerini ağırlıyor. ‘Doğayı Korumak’ konulu Erasmus+ Projesi kapsamında Kuzey Makedonya’dan Atakum’a gelen 10 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan kafile, ziyaret programına Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezini de ekledi.

Öğrenciler, merkezde belediyenin kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı. Ziraat yüksek mühendislerinden ve ziraat teknikerlerinden oluşan ekip öğrencilere, ata tohumun sağlıklı gıda için öneminin yanı sıra tohumların muhafaza edilmesi ve çoğaltılması için merkezde yapılan çalışmaları anlattı. Öğrenciler, merkezin üretim parsellerini gezerek ata tohumlarının üretim aşamaları hakkında detaylı bilgi aldılar. Eğitici olduğu kadar eğlenceli anların yaşandığı ziyarette, öğrencilere Makedonya’da yetiştirmeleri için merkezde üretilen lavanta tohumları hediye edildi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Kuzey Makedonya’dan Ata Tohum Merkezimize gerçekleştirilen ziyaretten, son derece mutlu olduk ve gurur duyduk. Öğrencilere, sağlıklı gıdaya ulaşmada atalık tohumların önemini ve atalık tohumların geleceğe aktarılması için merkezimizde gerçekleştirilen çalışmaları anlattık. Kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan ürettiğimiz ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarımız ve üreticilere ücretsiz tohum desteğimiz hakkında bilgi verdik. Ayrıca merkezimizde ürettiğimiz lavanta tohumlarını, ülkelerinde yetiştirmek üzere hediye ettik. Keyifli ve verimli bir ziyaret oldu. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçilerimizi ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız. Başkanımız Serhat Türkel öncülüğünde, ata tohum farkındalığı oluşturmak ve ata tohumları gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.