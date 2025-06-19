Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarıyla mahallelerde ulaşım konforu artıyor, yollar yenilenerek hizmete sunuluyor. Mahallelerde hummalı şekilde devam eden çalışmalar sayesinde ulaşım rahatlıyor. Mahalle muhtarları, yapılan hizmetlerden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt, stabilize yol, kilitli beton parke döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde belirli bir program çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalarla bir yandan yeni yollar açılıyor, diğer yandan mevcut yollar onarılarak mahallelerin çehresi değiştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Çamlıdere kırsal mahallesinde, Haliliye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çok amaçlı salonun çevresinde kilitli beton parke döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklerde kullanabileceği salonun çevresi, parke çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Öte yandan, merkez mahallelerden Ahmet Yesevi Mahallesinde ise asfalt çalışması devam ediyor. Altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar, sıcak asfaltla kaplanarak ilk günkü görünümüne kavuşuyor. Yenilenen yollar sayesinde mahalle sakinleri daha güvenli ve konforlu ulaşıma erişiyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent merkezi ile kırsal mahalle ayrımı yapmadan yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunulurken, çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda hızlıca tamamlanıyor.