Rize’de geçmişte kalem ve olta yapımı için dikilen kamış bitkisi, şimdi mahalle sakinlerinin başına dert oldu.

Rize’nin Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi’nde, geçmişte ufak bir alana mürekkepli kalem ve olta yapımı için kullanılan kamış dikildi. Zamanla kestikçe artan kamış, bütün bahçeyi sarmaya başladı. Tarımsal ilacın kullanımının yasak olmasından ötürü bir türlü önü alınamayınca, kamışlar bahçenin alt kısmından başlayarak metrelerce yukarısındaki evlere kadar gitti.

Evlerin de içerisine de girmeye başlayan kamışlar bu kez mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Mahalle sakinleri temizliği bir kenara bırakıp bitkinin çok sık yetişmesinden ötürü içinden yılan çıkabileceğini, bu yüzden insanların ev kapılarını açarken bile tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kamışların giderek arttığını, kendilerini ise yılan korkusu sardığını ifade eden mahalle sakini Hayriye Kaya; "Bu evimizin içine kadar giriyor. Kapıları açık bırakamıyoruz, yılandan korkuyoruz. Uğraşıyoruz bununla, bahçe yapamıyoruz. Çok önceden ilaçlanmıştı ondan sonra ilacı yasaklandı. Bu işe büyüklerimiz bir el atmadan burası temizlenmez. Baş edemedik yani, bu artıyor gittikçe daha çok artıyor. Bunu eskiler Rusya’dan götürdüler. Mürekkeple kalem ediyorlardı, yazıyorlardı. Şimdi her yer kamış oldu. Her yere geçiyor. Bizim köyde 3-4 yerde var. Kimse baş edemiyor bir kaç sene sonra köy kapanır yani" dedi.

’’Evin altına da girdiği için alt kata ve bahçeye inemiyoruz, yılandan korkuyoruz. Kapıyı sabahtan açamıyorum bakıyorum yılan çıktı mı diye kapılar hep kapalı duruyor. İlaçlamaya zararlıdır dediler izin vermediler, böyle artacak gidecek kaldık yılanların içinde’’ şeklinde konuştu.