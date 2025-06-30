Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangın, Ortakent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alış veriş merkezi yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları da sortileri ile ekiplere destek verdi. Ekiplerin yangını kontrol alabilmek için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.