Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen ’Cishinau Karate Open Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, milli forma altında önemli bir başarıya imza attı. 13 sporcusu ile 10 madalya kazanan takım, kazandıkları tüm madalyaları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına armağan etti.

15 Haziran 2025 tarihinde Moldova’nın Cishinau kentinde düzenlenen Uluslararası Moldova Open Karate Şampiyonası’nda, 132 sporcuyla yer alan Türkiye turnuvada genel klasmanda takım halinde birinci olarak, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye milli takımı toplamda 32 altın, 23 gümüş ve 47 bronz madalya ile Moldova, Ukrayna, Makedonya, Azerbaycan ve Romanya gibi ülkeleri geride bırakarak turnuvanın da şampiyonu oldu.

Şampiyonada Alaşehir Belediyespor Kulübü, 13 sporcusu ve 1 antrenörüyle Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım kadrosunda yer aldı. Sporculardan 10’u dereceye girerek madalya kazanırken, Alaşehir’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti.

Alaşehir Belediyespor karate takımında dereceye giren sporcular ve madalyaları şöyle: "Halil Efe Kocatürk – Ferdi Büyükler 67 kg: altın madalya, Mustafa Arıkanlı, Ata Deniz Yılmaz, Aziz Varol – U12 Erkek Takım: altın madalya, Alperen Pusmak, Fahri Kerem Karabulut, Ahmet Etka Dikmen – U12 Erkek Takım: gümüş madalya, İremsu Solak – U12 40 kg: gümüş madalya, Muhammet Emin Duman – 12-13 Yaş 55 kg: bronz madalya, Furkan Efe Şahin – U14 50 kg: bronz madalya.

Toplamda 13 sporcudan 10’unun madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Alaşehir Belediyespor Karate Takımı ve Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin, 15 Haziran 2025’te düzenlenen turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı başarıda bizlere güvenen ve her daim destek olan Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ahmet Öküzcüoğlu’na, şahsım, sporcularımız ve kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu turnuvada Türkiye Milli Takımı antrenörü olarak görev yapmaktan dolayı büyük bir gurur ve onur duydum. Sporcularımızla birlikte hem ülkemizi hem Alaşehir’imizi en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Alaşehir Belediye Spor Kulübü olarak milli forma altında kazandığımız tüm madalyaları, rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in aziz hatırasına armağan ediyoruz. Sporcularımızın alın teriyle, yürekten kazandığı her başarı, bu topraklara değer katmış bir büyüğümüzün anısına sonsuz bir vefa nişanesidir. Mekanın cennet olsun Ferdi Başkanım. Bu zafer senin! Bu zafer, Alaşehir’in gençliğe verdiği değerin, sporla yoğrulmuş disiplinin ve birlik ruhunun en güzel göstergesidir. Uluslararası alanda gelen bu başarı, sadece bir spor galibiyeti değil, Alaşehir’in geleceğine atılan güçlü bir adımdır."

Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, uluslararası platformda gösterdiği performansla yalnızca madalyalar kazanmakla kalmadı, aynı zamanda bir vefa örneği göstererek, Ferdi Zeyrek’in adını da başarılarla yaşattı.