Artvin’de bir dağ keçisinin yol ortasında yavruların emzirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’de, nesli koruma altında olan yaban hayvanlarından dağ keçileri, Deriner Barajı çevresinde yeniden görülmeye başlandı. Doğum döneminin ardından yavrularıyla birlikte baraj sahasında dolaşan dağ keçileri, doğal yaşamın en özel anlarından birine sahne oldu.

Üç yavrusu ile birlikte baraj yoluna inen anne dağ keçisi, yol ortasında yavrularını emzirirken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde anne keçinin etrafındaki sessizliğe rağmen temkinli tavırları dikkat çekti.

Deriner Barajı sahasını yuva olarak kullanan dağ keçileri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sıkça görülüyor. Yaban hayatı uzmanları, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğini gösterdiğini belirtiyor.