M1 Konya AVM, Anneler Günü’nde özel bir etkinlik düzenleyecek. 11 Mayıs’ta gerçekleşecek Anne-Çocuk Oryantiring Yarışması’nda, çocuklar anneleriyle birlikte el ele vererek hem yön bulma becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli bir parkurda çeşitli görevleri tamamlayarak yarışacak.

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini gerçekleştirdiği M1 Konya AVM, Anneler Günü kapsamında eğlence ve heyecanı bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. ‘Anne Çocuk El Ele, Hedefe Birlikte!’ sloganıyla düzenlenen Anne - Çocuk Oryantiring Yarışması, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 - 22.00 arasında ziyaretçilere güzel bir deneyim yaşatacak.

Yapılan açıklamaya göre etkinlikte, çocuklar anneleriyle birlikte el ele vererek hem yön bulma becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli bir parkurda çeşitli görevleri tamamlayarak yarışacak. Oryantiring yarışması iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek: 8-11 yaş ve 12-14 yaş aralığındaki çocuklar anneleriyle birlikte bu keyifli mücadelede yer alabilecek. Her iki kategoride dereceye giren ilk üç anneye, çocuklarının adına AVM tarafından özenle seçilen sürpriz hediyeler takdim edilecek. Ayrıca etkinliğe katılan 100 anneye hediye edilecek özel tasarım kupalarla, çocukların annelerine anlamlı ve unutulmaz bir armağan sunmalarına olanak sağlanacak. AVM’nin gerçekleştirdiği bu özel jestle, Anneler Günü’ne sevgi dolu bir dokunuş katılması hedefleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için başvurular online olarak alınacak. Yarışmaya katılmak isteyen aileler M1 Konya AVM Instagram sayfasında yer alan bağlantı üzerinden ya da doğrudan https://forms.gle/7brafvNEzNYdHtev5 adresinden kayıt formunu doldurabilir. Katılım kontenjanla sınırlı olup, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.