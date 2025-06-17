Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü M1 Konya AVM, Babalar Günü’nde baba ve çocukları aynı takımda buluşturan bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Dört etapta gerçekleşen etkinlikte, finalde en başarılı üç baba sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü M1 Konya Alışveriş Merkezi, Babalar Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. 15 Haziran’da düzenlenen ve 7-11 yaş arası çocuklar ile babalarının birlikte katıldığı "Yaparsın Babam!" yarışmasında, 30 takım kıyasıya mücadele etti.

Katılımcılar, dört etaplık yarışma boyunca takım ruhunu, hızlarını ve uyumlarını sergileme fırsatı buldu. "Balonu Şişir, Patlat!", "Beni Babam Giydirsin", "Çuval + Kaşık Denge Etabı" ve "Sessiz Baba Kelime Bilme Maratonu" gibi eğlenceli etaplarda, her turda bazı takımlar elendi. Finalde en başarılı üç baba ise sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

Etkinliğe katılan her babaya, alışveriş merkezini hatırlatacak özel bir hediye verildi.