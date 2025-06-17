Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yaşayan Burcu Kaya, özel gereksinimli çocuğunun korkması nedeniyle köpeğini bağlamasını istediği kişinin hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

13 Haziran’da Belediye Sitesi Mahallesi Tünel Üstü Sokak’ta yaşanan olayda, 33 yaşındaki Burcu Kaya, sosyal hayata alıştırmak istediği 8 yaşındaki özel gereksinimli kızıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Kedi ve köpeklerden korkan kızını bu yıl ilk kez dışarı çıkardıklarını belirten Kaya, daha önce de aynı güzergâhta karşılaştıkları köpek nedeniyle köpek sahibinden hayvanı bağlamasını rica ettiklerini ve bu şekilde geçtiklerini söyledi. Olay günü yine benzer bir talepleri olduğunu, M.Ç.’nin hakaret içerikli sözlerle karşılık verdiğini ifade etti.

Yaşadıklarını anlatan Burcu Kaya, "Her akşam çocuğumu yürüyüşe çıkarıyorum. Özel çocuk olduğu için, köpek ve kedilerden çok korkuyor. Alışması için çıkarıyordum. O gün yine yürüyüşe çıktık. Kadın karşıdan yaklaşarak ‘çocuklar elindeki çıralarla köpeğe vurmasınlar’ dedi. Bu sırada çocuklarla beraber köpeğe 30 metre mesafedeydik zaten, kuzenim de ‘çocuklardan biri özel gereksinimli, biri küçük, korkuyorlar’ dedi. Kadın sinirlendi, bağırmaya başladı. Sonra de ‘sizin gibilerden zaten böyle çocuklar çıkar, kromozomu eksik insanlar’ dedi. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Üç kişi tutmaya çalıştı. Biz de uzaklaştık, polisi aradım. Eşim de oradaydı. Çocuğumu alıp uzaklaştım" dedi.

Ergin Kaya; "’Köpeğini bağlayacağına, çocuğunu bağla’ dedi"

Olay sonrası tartışmaların yaşandığı yere gelen Ergin Kaya ise, karşı taraftan en azından bir özür beklediğini ancak hakarete uğradığını belirtti. Kaya, yaşananları şöyle aktardı:

"Ben oraya gittiğimde dedim ki ‘kromozomu eksik çocuk kimdir, kim söyledi bunu?’ M.Ç. de direkt ‘ben söyledim’ dedi. Dedim ki ‘bir köpeği bağlayıp huzuru sağlayamadınız mı?’ Cevap olarak ‘köpeğimi bağlayacağım, sen git çocuğunu bağla’ dedi. Ben de dedim ki, eğer duymam gereken cevap buysa, gerisini adli mercilerle hallederiz. Polise durumu anlattık, karakola gidip şikayetçi olduk. Adliyede işlemleri tamamladık, süreci yargıya bıraktık" şeklinde konuştu.

"Kızım geceleri irkilerek uyanıyor"

Baba Ergin Kaya, olayın ardından kızının psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızım yüksek sese çok hassas. O günden beri üç gecedir irkilerek uyanıyor. Gün içinde yapmadığı bazı davranışlar ortaya çıkmaya başladı. Psikiyatriye götürdük. Doktor kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Çocuğumun gerçekten psikolojisi bozuldu. Ağır ithamlarda kaldı, gürültüden çok korktu. Kimse çocuğuma ayrıcalık göstermesin. Sadece diğer çocuklar gibi davranılsın. Ne eksik, ne fazla. Tazminat davası açacağız ve doğacak tüm hakları SMA hastası bir çocuğa bağışlamak istiyorum."

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.