Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç Tilal Caddesi’nde sıcak asfalt serimini tamamladı. 800 metre uzunluğundaki cadde kısa sürede yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Yapılan asfalt çalışmaları sayesinde ulaşımda konfor ve güvenlik artarken, trafik akışı da daha düzenli hale geldi.

Suruç ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan birçok cadde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfaltla buluşturuluyor. Son olarak 800 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip Tilal Caddesi’nde yoğun bir asfalt serimi faaliyeti başlatıldı. Ekipler, caddeyi kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu. Sıcak asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte Tilal Caddesi’nde ulaşımda konfor ve güvenlik önemli ölçüde arttı. Asfalt çalışmaları sayesinde bölgede trafik akışı daha düzenli ve hızlı hale gelirken, vatandaşlar da daha güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk yapmaya başladı. Yol yenileme ve asfalt çalışmaları, Suruç halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Daha önce yağışlı havalarda çamur ve çukurla bozuk olan yolların kullanımı zor ve tehlikeli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yapılan sıcak asfalt serimiyle hayatlarının kolaylaştığını ifade etti.

Yolların modern ve konforlu hale gelmesinin ardından ulaşımda yaşanan zorlukların ortadan kalktığını belirten bölge sakinleri, bu hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.