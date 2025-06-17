Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde 6 kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yolu asfaltladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bozova ilçesinde önemli bir projeye imza atan belediye ekipleri, toplam 7.7 kilometrelik ve altı kırsal mahallenin kullandığı güzergahta sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Karpuzlu, Baltaş, Çıtıkkale, Yenikent, Hisarlar ve Seyitören mahallelerini kapsayan yol hattında yürütülen çalışmalar, belediye ekiplerinin özverili çabalarıyla kısa sürede tamamlandı. Yedi buçuk metre genişliğinde yapılan asfalt kaplama sayesinde, hem sürüş konforu artırıldı hem de mahalleler arası ulaşım daha güvenli ve kesintisiz hale getirildi. Bölge halkının uzun süredir beklediği bu hizmetle birlikte, kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunları büyük ölçüde çözüme kavuştu.

Seyitören Mahalle Muhtarı Mehmet Taş, sathi asfalt hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.