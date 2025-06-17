Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları, Emniyet Caddesi, Osmangazi Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Bahçelievler bölgesinde devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sahada görev yapan ekipler; cadde, sokak, bulvar, kaldırım, meydan ve park alanlarında detaylı temizlik ve köpüklü yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Son olarak Emniyet Caddesi, Osmangazi Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Bahçelievler bölgesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yollar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Temizlik işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ilçe genelinde sürdürülen kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.