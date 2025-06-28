Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, tır ile binek bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güneş Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 AEB 217 plakalı binek otomobil, aynı istikamette seyreden 66 HR 345 tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, yan devrilen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.