Depresyon ve anksiyetenin sırt ağrısına neden olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, bu yüzden çözümün omurgada değil beyinde olabileceğini söyledi. Üstüner, sekiz haftalık bir farkındalık veya bilişsel davranışçı terapi (BDT) kürünün, ağrı kesiciler veya diğer tedavi biçimlerine yanıt vermeyen kişilerde sırt ağrısını önemli ölçüde azalttığını aktardı.

Günümüzde genç yaşlı pek çok insan sırt ağrısı sorunu yaşıyor. Modern yaşam tarzı, masa başında çalışmak, kötü duruş alışkanlıkları ve yetersiz fiziksel aktivite sırt ağrısının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Son dönemlerde birçok kişi boyun veya sırt sorunları nedeniyle çalışmakta güçlük çekiyor. Yakın zamanda yapılan bir klinik deney, sekiz haftalık bir farkındalık veya bilişsel davranışçı terapi (BDT) kürünün, halihazırda ağrı kesiciler kullanan ve diğer tedavi biçimlerine yanıt vermeyen kişilerde sırt ağrısını önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi.

Araştırmalar, erkeklerde öfkenin sırt ağrısıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Çalışma, öfkeyi yönetemeyen erkeklerin, kas gerginliğinin arttığı ve tablonun daha da kötüleştiğini gözler önüne serdi.

Yapılan araştırmayı değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, "Bilişsel davranışçı terapinin rolü, ağrı, düşünceler ve duygular arasındaki bu ilişkiyi kesintiye uğratmak. Hissettiğimiz ağrı hakkındaki inançlarımızı değiştirdiğimizde ağrı da değiştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Acı ile savaşmayın, duygularınızı yönetin"

Düşünceleri doğru şekilde kontrol altına alarak uzun vadede ağrı kesici ilaç kullanımı kadar ağrının hafifleyebileceğini de aktaran Psikolog Aybige Üstüner, semptomları yönetmeye yardımcı olacak 5 öneriyi de sıraladı:

"Sırt ağrısını tetikleyen, artıran düşünceler kişiden kişiye değişir. Ağrı üzerinde tekrar tekrar düşünmek ağrıyı daha yoğun hissetmenize neden olabilir. Bunları yazmak, bunu işlemeye yardımcı olabilir ve düşünmeye son verebilir. Olumsuz düşüncelerinizi not edin ve gelecekte kendinize daha iyi bakmak için neler yapabileceğinizi yazın.

Depresyon, anksiyete, sırt ağrısına neden olur ve tabloyu daha da kötüleştirebilir. Kaygılı, çökük veya öfkeli hissedebiliriz. Bu nedenle sırt ağrısının hayatınızın bir parçasını kabul edin ve buna göre yaşayın.

Birçok çalışma, yeşil alana maruz kalmanın ağrıyı azalttığını ve sırt ağrısı da dahil olmak üzere kronik ağrı rahatsızlıkları çeken kişilerde yaşam kalitesini iyileştirdiğini gösteriyor. Açık hava sizi gelecekle ilgili endişelerinizden uzaklaştırırken ağrınızı da azaltabilir.

Vücudunuzda acıyı hissettiğinizde beyin mücadeleye girer ve tepki olarak direnir ve acı ile savaşır. Bu çatışmaların üzerine hayal kırıklığı, korku ve gerginlik eklenirse durum daha da kötüleşebilir. Bu yüzden masa başında çalışanlar, ağrı konusunda endişelendiklerinde her yarım saatte bir kalkıp esnemeli ve her saat başı kısa bir yürüyüşe çıkmalı.

Hayat rutininize derin nefes egzersizlerini dahil edin. Günde üç kez uygulanan beş dakikalık derin nefes alma egzersizleri ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir."