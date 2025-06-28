ADANA (İHA) – Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 40 dereceye ulaştı, fırın ustalarının da buzlu suyla serinleme mevsimi başladı.

Yaz mevsimiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar arttı. Her geçen gün artan sıcaklıkların en çok hissedildiği iller arasında Adana’da ilk sıralarda yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü. Yüksek nem oranıyla birlikte ilçede cadde ve sokaklar sıcak havanın etkisiyle adeta boş kaldı. Sıcak havaya rağmen ekmek parası için 50 dereceyi aşan ateşin önünde fırın başında çalışan ustalar ise buzlu sularla serinlemeye başladı.

"Bu sıcakta çalışmaya devam ediyoruz"

Ocak başında börek pişiren esnaf Ayşe Ersin, sıcaklara rağmen mesailerine devam ettiklerini belirtti. Ersin, "Sokaklar sakin ama biz ocak başında bu sıcakta çalışmaya devam ediyoruz. Soğuk su ve içeceklerle serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

12 yıldır fırın ustası olarak çalışan Mehmet Batman ise ocak başındaki mesainin yaklaşık 10 saat sürdüğüne dikkat çekti. Baran,"Fırının başında sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Bunaldıkça buzlu suyla serinliyoruz ve işimize devam ediyoruz. Bu sıcaklar insanı çok bunaltıyor. Kozan, Adana merkezden daha sıcak" ifadelerini kullandı.

Sıcaklığın hissedilir derecede arttığını aktaran esnaf Hatice İleri ise klima altında serinlediklerini söyledi.