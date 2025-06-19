Cruise Saudi’nin lüks gemisi Aroya, ilk kez Bodrum’a demir attı. Bin 646 yolcu ile kırmızı halı ve Türk ezgileriyle karşılanan gemi, bölge turizmine yeni bir soluk getirdi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda tarihi bir ilke ev sahipliği yaptı.

Cruise Saudi tarafından geliştirilen ve Orta Doğu misafirperverliğini Akdeniz’in büyüleyici kıyılarıyla buluşturan Malta bayraklı Aroya gemisi, ilk kez Bodrum’a geldi.

Kaş’tan sabah 08.00’de demirleyen ve gece 02.00’de İstanbul’a hareket edecek olan gemi, bin 646 yolcu ve bin 472 mürettebatla Bodrum’un turizm atmosferine renk kattı.

KIRMIZI HALI VE TÜRK EZGİLERİYLE KARŞILAMA

Aroya’nın ilk Bodrum seferinde liman, özel bir karşılama töreniyle hazırlandı. Yolcular, kırmızı halı, mandalina lokumu, cipsi ve limonata ikramlarıyla karşılanırken, Türk ezgileri çalan bando ve yerel halk oyunları ekibi coşkuyu artırdı.

Karşılamanın ardından yolcular, Kumbahçe sahilinden marinaya uzanan yürüyüşle Bodrum’un sokaklarını keşfetti. Çarşıda hareketlilik artarken, ziyaretçilerin yerel ürünlere ve Türk mutfağına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Bodrum Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Aroya’nın Bodrum seferinin, Bodrum'un kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün kanıtı olduğunu ifade ederek, "Uzun soluklu bir iş birliğinin başlangıcı olacak. Aroya’nın gelişi, kruvaziyer turizmini çeşitlendiriyor ve Bodrum’un misafirperverliğini öne çıkarıyor" dedi.

AROYA’NIN ÖZELLİKLERİ VE ROTASI

335 metre uzunluğunda, 19 güverteli ve bin 678 kabin kapasiteli Aroya, 3 bin 362 yolcu taşıyabiliyor. 15 restoran, bin 18 kişilik tiyatro, VR deneyim alanları, su parkı, bin 818 metrekarelik SPA ve geniş çocuk alanlarıyla ailelere hitap eden gemi, lüks ve konforu bir araya getiriyor.

Yıl boyunca Bodrum’a 12 sefer planlayan Aroya, İstanbul, Kuşadası, Kaş, Marmaris, Fethiye ve İzmir gibi Türkiye’nin önemli kıyı şehirlerini de ziyaret edecek.