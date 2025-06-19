Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS), 7. sınıflar kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan polis çocuğu Ayşenur Demir’i kutlayıp hediye verdi.

Serdar Zeren Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Ayşenur, polis memuru babası Ertuğrul Demir ile annesi ve kardeşini makamında konuk eden Emniyet Müdürü Saraç, "Gençlerimizin eğitim ve başarılarının her zaman destekçisiyiz. Bu üstün başarısı hem ailemizde hem de teşkilatımızda büyük bir gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Demir ailesi, yakın ilgisi dolayısıyla Saraç’a teşekkür etti.