Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Dr. Rasha Alawieh’in geçerli ABD vizesine rağmen sınır dışı edilmesi büyük bir hukuki tartışma başlattı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Brown Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Dr. Rasha Alawieh, geçerli vizesine rağmen ABD’den sınır dışı edilerek Lübnan’a gönderildi.

Alınan bilgiye göre Lübnan vatandaşı olan Alawieh, ülkesine yaptığı ziyaretin ardından ABD’ye dönerken Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı ve 36 saat boyunca havaalanında tutuldu. Geçerli vizesine rağmen, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından sınır dışı edilerek, Lübnan’a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Olay, ABD yasalarına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen sınır dışı işlemi nedeniyle büyük yankı uyandırdı.

ABD yasalarına göre, bir yabancı uyruklunun sınır dışı edilmeden önce mahkemeye en az 48 saat önceden bildirilmesi gerekmekte. Ancak, CBP bu prosedüre uymayarak, mahkeme emrine rağmen Alawieh’i sınır dışı etti. Bu durum, Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin’in gündemine geldi. Sorokin, CBP’nin mahkeme kararını ihlal edip etmediğini sorgularken, sınır dışı işleminin yasal dayanağı hakkında açıklama yapılmasını talep etti.

Alawieh’in avukatları, mahkemeye başvurarak, sınır dışı işleminin hukuki olarak geçerli olmadığını ve CBP’nin mahkeme kararını ihlal ettiğini savundu.

H1-B VİZESİNE SAHİPTİ

Edinilen bilgiye göre Dr. Alawieh, 2018 yılından bu yana ABD’de geçerli bir vize ile çalışıyordu ve Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında ABD Konsolosluğu tarafından kendisine H-1B vizesi verilmişti. Ancak, havaalanında gözaltına alındıktan sonra, ailesi ve avukatları, işlemin yasal dayanağını sorgulamaya başladı. ABD’nin göçmenlik uygulamaları ve sınır dışı işlemleri, özellikle Trump yönetimi döneminde daha sıkı hale gelmişti, bu durum ise Alawieh’in sınır dışı edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Alawieh’in gereksiz yere sınır dışı edilmesinin, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten birçok kişi, protesto amacıyla pankartlar hazırlayarak, Alawieh’in sınır dışı edilmesinin adaletsiz olduğunu vurguladı.